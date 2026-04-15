КЗП и НАП взимат на прицел високите цени в още сектори

Цените на стоките и услугите са на прицел пред КЗП и НАП. Двете институции дадоха съвместен брифинг относно проверки за необосновано увеличение на цените.

Проверките им са част от усилията за ограничаване на спекулативни практики по време на повишено потребление.

Сега във фокуса на контрола попадат както хранителните продукти, така и цените в други ключови сектори.

Паралелно с това продължава и проследяването на цените на горивата, като се наблюдават стойностите по колонките на бензиностанциите в цялата страна.