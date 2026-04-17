Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"

Предупреждение към жителите на град Кричим издаде общинската администрация заради забелязана кафява мечка в района на стената на язовир "Кричим". При оглед на място на 8 април експерти на РИОСВ - Пловдив и представители на Държавното ловно стопанство "Тракия" е установено, че има нанесени щети върху пчелин.

Случаят е особено притеснителен, защото на мястото, където са забелязани следите от лапите на мечката, ежедневно има служители на НЕК, които обслужват съоръженията.

Как трябва хората да се пазят от нападение тези хора, както и туристи, които обикалят района?

На 10 април е подаден и нов сигнал на телефон 112 за забелязана мечка в близост до границите на населеното място. По данни на очевидец животното се е придвижвало по поречието на река Въча в посока към горските територии на Родопите.

Експертите смятат, че най-вероятно става въпрос за една и съща млада мечка, на възраст около година – година и половина, която е напуснала майка си и тепърва изгражда хранителните си навици.

"По следите и поведението ѝ може да се съди, че животното е младо и търси храна, като е възможно да се приближава по-често до населени места", коментира Михаил Уюров, представител на Държавно ловно стопанство "Тракия", цитиран от БНТ.

Според специалистите към момента няма данни мечката да е агресивна или да представлява пряка опасност за хората или домашните животни в района. В стопанисвания от тях териториален обхват са установени между 15 и 20 кафяви мечки

Властите напомнят, че при движение в планински и горски райони хората трябва да бъдат внимателни, да не оставят храна на открито и при среща с диво животно да запазят спокойствие и да се оттеглят бавно, като сигнализират за присъствието му.