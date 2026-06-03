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Поклонението пред Любен Дилов-син ще е на 5 юни в храм „Св. София“

Това съобщи неговото семейство

03.06.2026 | 08:17 ч. Обновена: 03.06.2026 | 08:18 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Поклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ Любен Дилов, който почина на 2 юни, ще се състои на 5 юни в столичния храм „Св. София“, съобщи семейството на Любен Дилов-син в публикация във фейсбук.

„Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък“, казват те.

„Ще изпратим нашия баща, дядо и приятел, неповторимия и непрежалим Любен Дилов-син, на 5 юни от 15:00 ч. в храм „Св. София“, допълват от семейството.

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