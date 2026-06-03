Украински удар с дрон по автобус отне живота на 7 души

Седем души са загинали, а 11 са ранени при удар с дрон по автобус, пътуващ между Москва и Симферопол в анексирания от Русия Крим, съобщиха руските власти в Донецка област.

"В Енакиево ударен безпилотен летателен апарат атакува автобус по маршрута Москва - Симферопол. По предварителни данни са загинали седем цивилни граждани", написа в Телеграм лидерът на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин.

Той допълни, че още 11 души са получили наранявания с различна степен на тежест и всички получават необходимата медицинска помощ.

Руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 354 украински дрона над руски региони и над акваторията на Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 354 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Азовско море", каза руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.