Американски топ медик: Тръмп има впечатляващо здраве

Доналд Тръмп има впечатляващо здраве, уверява Д-р Мехмет Оз, медикът, натоварен със задачата да следи федералните системи за здравно осигуряване в САЩ и съюзник на американския президент, предаде Франс прес.

С тези думи Оз отхвърли спекулациите във връзка с по-честите прегледи, които си прави Тръмп в сравнение с неговите предшественици, съобщи БТА. „Президентът е изключително педантичен“, каза в отговор на журналистически въпрос Оз, който е хирург и бивша телевизионна звезда.

Тръмп премина през три медицински прегледа след завръщането си на власт

през януари 2025 г., както и през още един през 2024 г. по време на предизборната кампания. Неговият предшественик Джо Байдън се подлагаше на такъв преглед веднъж годишно.

Последният медицински доклад относно състоянието на републиканския лидер, публикуван в петък вечерта, посочва, че той е „все още в отлично здраве“, макар да му се препоръчва да намали теглото си.

Резултатите, публикувани от Белия дом, „са впечатляващи“ – както по отношение на нивата на холестерола, така и на кръвното налягане, заяви днес Мехмет Оз.

„Това ниво на енергия и умствена острота не идва от нищото. За това е необходим организъм, който да го поддържа, а президентът притежава тази уникална способност да

демонстрира забележителна сила по всяко време на деня и нощта“,

добави той.

Медикът също така смята, че Доналд Тръмп посещава лекар толкова често, защото „харесва резултатите“, които получава от прегледите и за да се увери, че „всичко върви в правилната посока“.

Доналд Тръмп, който ще навърши 80 години на 14 юни, е най-възрастният президент в историята на САЩ към момента на полагането на клетва.

На дясната му ръка има постоянна синина, прикрит с фон дьо тен. Официалното обяснение е, че тя се дължи на „честите ръкостискания“, съчетани с „прием на аспирин за превенция на сърдечно-съдови заболявания“.

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Президентът намали темпото на пътуванията си в САЩ в сравнение с първия си мандат и през последните месеци се появява по-рядко публично, отколкото в началото на втория си мандат.

Въпреки това той продължава да поддържа сравнително интензивен график от международни пътувания и отговаря на въпроси на медиите много по-често от своя демократически предшественик.