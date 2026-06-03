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55 000 четвъртокласници се явяват на външно оценяване по БЕЛ

Изпитът ще се проведе в 1706 училища

03.06.2026 | 07:47 ч. Обновена: 03.06.2026 | 07:48 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

В 1706 училища в страната днес ще се състои националното външно оценяване по български език и литература в края на четвърти клас, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10:00 часа. Четвъртокласниците ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 са литературни и една е творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Децата със специални образователни потребности ще имат възможност да работят с 30 минути повече от останалите.

На 4 юни ще бъде изпитът по математика в четвърти клас. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 точки. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни, информират от МОН.

 

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