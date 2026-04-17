Богата културна програма в София за годишнината от Априлското въстание

В понеделник, 20 април, отбелязваме 150 години от Априлското въстание. По този повод зам.-кметът по направление "Култура и туризъм" на София Ирина Дакова разясни как столицата ще чества годишнината.

Образователна игра за учениците

"Най-атрактивната част е, че създадохме игра "По стъпките на героите". Тя ще се реализира в Борисовата градина от 9:00 ч. Отворено е още записването. Играта е разработена от учителя по история Емил Джасим", обясни Дакова в предаването “България сутрин”.

По думите ѝ цяла София е територия, в която можем да изучаваме историята. "Младите научават много повече през практиката, през игрите, отколкото от учебника. Очакваме всички ученици и техните учители", добави зам.-кметът на столицата.

Дакова отбеляза, че по традиция Столичната община отваря всички свои културни институти с вход свободен. "Музейко" ще направи работилници за най-малките. В Общинския културен институт "Надежда" от 18:00 ч. ще има музика на открито.

Допълнителна информация за програмата, публикувана във Facebook страницата на "Столица Култура": Историческата игра "По стъпките на героите" събира стотици ученици в Борисовата градина и в къщата музей "Райна Княгиня".

Изложби, концерти и вход свободен в общински културни институти са част от програмата за почитане на 150-годишнината от Априлското въстание.

"По стъпките на героите" за ученици

На 20 април в Борисовата градина 500 ученици от софийски училища ще участват в историческата игра "По стъпките на героите".

В алеята "Бележити българи" децата ще покажат знания за героите и събитията отпреди 150 години и ще печелят награди. Инициативата се организира от дирекция "Култура" в партньорство с Регионално управление на образованието – София-град.

Открит урок за ученици в къща музей "Райна Княгиня"

На 20 април от 10:00 до 12:00 ч. в къща музей "Райна Княгиня" на ул. "Софроний Врачански" №119 в район "Сердика" ще се проведе открит урок за ученици, воден от доц. д-р Алека Стрезова. Събитието е посветено и на 170-годишнината от рождението на Райна Княгиня.

На 20 април със свободен вход за посетителите ще работят Регионален исторически музей – София и Софийска градска художествена галерия. Учениците ще влизат безплатно в Общински културен институт Научно-образователен детски център "Музейко".

В 12:00 ч. и 15:00 ч. децата могат да се включат в "Експериментариум Наука с поука" за създаване на "Течен трибагреник", от 14:00 ч. започва работилница "Символите на България".

На 20 април от 18:00 ч. в Общински културен институт театър "Възраждане" ще бъде представен моноспектакълът "Райна Княгиня". Режисьор е Бойко Илиев, автор и изпълнител – актрисата Роси Русева, музикална картина – Жоро Стоев.

Изложби

До 30 април в Галерия на открито на Столичната община в градина "Кристал" е представена изложбата "Световният отзвук от Априлското въстание 1876", посветена на реакцията в европейските страни след кървавото потушаване на Априлското въстание.

Акцентът е върху отзвука от събитията във Великобритания и дейността на известния политик Уилям Гладстон.

Експозицията е реализирана със съдействието на Държавна агенция "Архиви", Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Научния архив на Българската академия на науките и Столичната община.

На 29 април в централното фоайе на Столична библиотека и в галерия "София" (пл. "Славейков" №4) ще бъде открита изложбата "150 години от Априлското въстание", представяща материали от фондовете на Столична библиотека и къща музей "Иван Вазов".

