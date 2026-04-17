Радев: Трябва ни редовно правителство, а не да ходим на избори до безкрай

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев заяви, че е склонен да се търсят партньори в новия парламент. Той обаче не отрече, че и в новото Народно събрание може да се стигне до политически блокаж и да не може да се избере Висш съдебен съвет.

„Ще търсим партньори, всички, които се заявяват, че искат да бъде разграден досегашният модел и искат нов ВСС. Ще видим в НС кой колко е сериозен и какво предлагат. Ще се водим индивидуално от всеки кандидат, трябва да отговаря на строго определени изисквания. Аз нямам илюзии, възможно е и в този парламент да се стигне до политически блокаж и да не може да се избере висш съдебен съвет“, заяви Румен Радев в предаването „Лице в лице“.

Той добави, че ще направи всичко възможност да няма блокаж.

„Трябва да създадем редовно правителство, а не пак да ходим на избори до безкрай, правителството може да направи не малко в борбата с корупцията. Това, което прави МВР е похвално, разбиване на мрежата за купуване на гласове. Искаме да видим и още – да стигнем и до тези, които дават парите на дилърите, откъде ги взимат и как. Поръчителите все остават недокоснати на последните избори. Не може в 21. век в страна член на ЕС да има такива, които натискат хората и ги изнудват да продават гласа си, което става с всевъзможни инструменти, да се купува вота на хората“, заяви лидерът на „Прогресивна България“.

Радев заяви, че партията му ще се бори за пълно мнозинство

„Ако не се случи - ще видим какво ще прави. Имам списък с кои партии няма да се прави нищо - с ГЕРБ и ДПС, но не всичко е възможно“, каза още лидерът на „прогресивна България“.

На въпрос дали ако партията му възложи да е премиер, той ще приеме Радев каза: „Никога не съм бягал от отговорност“.

„Не видам какво е проруско в позицията ми, имам изцяло пробългарска позиция“, заяви Радев. Попитан за твърдението му, че „Крим е руски“, Радев отговори: „Мисля, че това е реалистична позиция“.

Всичко, което съм казал за войната в Украйна, в какво не познах, попита той.

„Тези, които се правят на големи европейци, но пригласят всяко решение, без да мислят какво ще причини на България или ЕС впоследствие, това е много по-вредна позиция, защото това води и България и ЕС към криза. 2023 г. имаше инициатива всички от ЕС да помогнем да се осигурят 1 млн. снаряда, аз тогава заявих, че България няма да пречи и да спира който иска да помага, но България няма да участва там. Също и за парите, който иска да плаща, но аз не виждам смисъл да плащаме“, убеден е Радев.

По икономическата тема Радев коментира: „Ние сме в пазарна икономика, не съм привърженик на антипазарни кризисни мерки, слагане на предел на цените не е решение“.