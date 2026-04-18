Автобус помете три паркирани коли в Хасково

Автобус от градския транспорт удари три паркирани коли в Хасково тази сутрин. Инцидентът е станал на улица "Панорама" около 7:00 часа в района на закрития плувен басейн.

Рейсът, обслужващ линия №3, е излязъл извън контрол и се е блъснал в спрелите коли. Вследствие на удара автомобилите са се преобърнали, като част от тях са се качили един върху друг, съобщава БНТ.

При произшествието няма пострадали хора. Направената проба за алкохол на водача е отрицателна.