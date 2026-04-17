Спипаха 88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола след катастрофа

При пътния инцидент са нанесени само материални щети

17.04.2026 | 16:52 ч.
Снимка: БГНЕС

Неправоспособен водач на 88 години с нерегистриран автомобил установиха служители на полицейското управление в Свищов след катастрофа, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

Катастрофата между два автомобила е станала вчера. При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали. 

При обработването на пътнотранспортно произшествие (ПТП) полицаите са установили, че единият шофьор е на 88 години, неправоспособен, а автомобилът му е със служебно прекратена регистрация, допълниха от дирекцията.

По случая е образувано бързо производство.

Двама са загинали, а 11 са ранени при 13 тежки катастрофи през изминалото денонощие в страната.

