Спипаха 88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола след катастрофа

Неправоспособен водач на 88 години с нерегистриран автомобил установиха служители на полицейското управление в Свищов след катастрофа, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.
Катастрофата между два автомобила е станала вчера. При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали.
При обработването на пътнотранспортно произшествие (ПТП) полицаите са установили, че единият шофьор е на 88 години, неправоспособен, а автомобилът му е със служебно прекратена регистрация, допълниха от дирекцията.
По случая е образувано бързо производство.
Двама са загинали, а 11 са ранени при 13 тежки катастрофи през изминалото денонощие в страната.