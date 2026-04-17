Румънецът, причинил катастрофата на "Струма" с четирима ранени, остава в ареста

Той е обвиняем за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от един човек

17.04.2026 | 17:52 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Румънец, причинил катастрофа на автомагистрала "Струма“ с четирима пострадали, остава в ареста, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София. 

Постоянната мярка "задържане под стража" по отношение на 25-годишния Н.С., гражданин на Румъния, който е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по транспорта, е взета от съда по искане на Районна прокуратура – Кюстендил, допълват от пресцентъра.

Свързани статии

Около 8:00 ч. на 15 април, на автомагистрала "Струма", обвиняемият Н.С. управлявал товарен автомобил, марка "Рено", в посока към София. Водачът нарушил правилата за движение, като се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил, марка "Опел". В резултат на удара е причинена средна телесна повреда на водача на лекия автомобил И.В., на 39 години, както и на пътниците Д.М., на 41 години и малолетните - Д.М., на 11 години и Л.Л., на 1 година.

На 15 април с постановление на прокурор от Районна прокуратура - Кюстендил 25-годишният гражданин на Румъния с инициали Н.С. бе привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от един човек.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

