"Алфа Рисърч" към 20 ч: ПБ - 38,1%; ГЕРБ-СДС - 15,9%; ПП-ДБ - 14,1%

Екзитполът на “Алфа Рисърч” към 20:00 часа потвърждава, че "Прогресивна България" на Румен Радев е първа политическа сила с 38,1%. Втора си ГЕРБ-СДС - 15,9%, а трети ПП-ДБ - 14,1%. Следват ДПС – 7,9%, "Възраждане" - 4,9%, БСП – 4,1%.

Под 4-процентовата бариера остават:

МЕЧ – 2,8%

АПС – 2,8%

"Величие" – 2,7%

"Сияние" – 2,6%

ИТН – 1%

"Синя България" – 0,8

Според "Алфа Рисърч" избирателната активност е била 51,1%.

Ето и предварителното разпределение на мандатите в следващото Народно събрание според "Алфа Рисърч":

ПБ -107

ГЕРБ-СДС – 45

ПП-ДБ – 40

ДПС – 22

"Възраждане" – 14

БСП – 12