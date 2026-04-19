"Алфа Рисърч" към 20 ч: ПБ - 38,1%; ГЕРБ-СДС - 15,9%; ПП-ДБ - 14,1%

Под 4% са МЕЧ, АПС, “Величие” и “Сияние”

19.04.2026 | 21:52 ч. 2
Екзитполът на “Алфа Рисърч” към 20:00 часа потвърждава, че "Прогресивна България" на Румен Радев е първа политическа сила с 38,1%. Втора си ГЕРБ-СДС - 15,9%, а трети ПП-ДБ - 14,1%. Следват ДПС – 7,9%, "Възраждане" - 4,9%, БСП – 4,1%.

Под 4-процентовата бариера остават:

МЕЧ – 2,8%
АПС – 2,8%
"Величие" – 2,7%
"Сияние" – 2,6%
ИТН – 1%
"Синя България" – 0,8

Свързани статии

Според "Алфа Рисърч" избирателната активност е била 51,1%.

Ето и предварителното разпределение на мандатите в следващото Народно събрание според "Алфа Рисърч":

ПБ -107
ГЕРБ-СДС – 45
ПП-ДБ – 40
ДПС – 22
"Възраждане" – 14
БСП – 12

