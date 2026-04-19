Радев: Ще направим всичко възможно, да не ходим отново на избори

Ние очаквахме, че ще бъдем първи. Моята социология баха пълните зали и площади в цялата страна Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев. Той все пак отбеляза, че ще говори отново след като излязат пълните резултати.

"Очакванията са големи и надеждите са големи", заяви той.

Попитан дали вотът от чужбина ще промени изборния резултат, Радев заяви, че зависи от това на колко хора ще бъде дадено да гласуват.

"Пращат ми хората клипове. Имат огромни опашки в Лондон, в Барселона. Хората искат да гласуват, чакат три - четири часа и това ме радва", коментира бившият президент като заяви, че се надява МВнР да даде възможност тези хора да упражнят правото си на вот.

"Аз се надявам, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока, кокато говорим за ВСС. Ние сме готови на всякакви варианти, за да има България стабилно правителство. Ще направим всичко възможно, да не ходим отново на избори. Пагубно е за България, разберете", заяви той.