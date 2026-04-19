Кирил Петков наблюдава броенето на бюлетини в с. Буковлък

Бившият лидер на "Продължаваме промяната" с активна роля на изборите - наблюдава вота в плевенското село Буковлък.

В момента Петков съблюдава броенето на бюлетините, което се излъчва на живо на evideo.bg.

Двама роднини на двама кандидат депутати бяха арестувани за купуване на гласове в култовото село. Задържаха състезателката по конен спорт Ива Тодорова от плевенското село Вълчитрън в дома ѝ. Младата жена е близка до сочения за лидер на село Буковлък Методи Петков. По-рано е арестуван и неговият баща. Те са арестувани по сигнал за изборна търговия.

Буковлък е най-голямото ромско село в България с около 5000 жители. На избори то винаги дава над 3000 гласа - най-често винаги за една партия. Този път обаче в секцията имаше затишие. Едва след втория час от изборния ден се появиха първите двама гласоподаватели – единият гласува с хартиена бюлетина, а другият - с машина.