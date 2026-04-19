Славяново празнува победата на Румен Радев

В родното село на Румен Радев Славяново вече празнуват. Хора се вият, развяват се трибагреници в чест на победата на партия “Прогресивна България”.

Славяново стана известно още и като “президентското село”. След обявяването на първите екзитполове радостни викове се чуха от площада на селото.

Сред събралите се хора на местния площад беше и кметът Николай Балабанов.

"Ние сме много щастливи, но искаме да изчакаме и официалните резултати от изборния ден. Всички чакаме по-добър живот - както за нас, така и за децата ни", каза кметът на Славяново пред Нова тв.

След края на изборния ден всички социологически агенции отчетоха убедителна победа за Радев и неговата партия.