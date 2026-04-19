Славяново празнува победата на Румен Радев

Родното му село вече е известно като “президентското село”

19.04.2026 | 20:58 ч. 4
Кадър Нова тв

В родното село на Румен Радев Славяново вече празнуват. Хора се вият, развяват се трибагреници в чест на победата на партия “Прогресивна България”.

Славяново стана известно още и като “президентското село”. След обявяването на първите екзитполове радостни викове се чуха от площада на селото.

Сред събралите се хора на местния площад беше и кметът Николай Балабанов. 

"Ние сме много щастливи, но искаме да изчакаме и официалните резултати от изборния ден. Всички чакаме по-добър живот - както за нас, така и за децата ни", каза кметът на Славяново пред Нова тв.

След края на изборния ден всички социологически агенции отчетоха убедителна победа за Радев и неговата партия.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Славяново Румен Радев победа Избори 2026 президентско село
