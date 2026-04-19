"Алфа Рисърч”, 50% паралелно преброяване: Радев със 129 мандата

Според 50% от паралелното преброяване на агенция “Алфа Рисърч” в новото 52 Народно събрание влизат пет партии, а БСП изпада под 4-процентната бариера.
Ето и резултатите:
- "Прогресивна България" – 43,5%
- ГЕРБ-СДС – 13,5%
- ПП-ДБ – 12,1%
- ДПС – 7,7%
- "Възраждане" – 4,3%
Под чертата остават:
"БСП - Обединена левица" – 3,4%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,1%
"Величие" – 2,9%
"Сияние" – 2,9%
МЕЧ – 2,8%
"Синя България" – 0,7%
"Има такъв народ" – 0,6%
Според данните към 50% паралелно преброяване на "Алфа Рисърч" мандатите се разпределят:
"Прогресивна България" – 129
ГЕРБ-СДС – 40
ПП-ДБ – 36
ДПС – 23
"Възраждане" – 12
По данни на "Алфа Рисърч" избирателната активност към 20 часа е била 48,1%.