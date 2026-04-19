"Алфа Рисърч”, 50% паралелно преброяване: Радев със 129 мандата

Избирателната активност към 20 часа е била 48,1%

19.04.2026 | 22:41 ч. 7
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Според 50% от паралелното преброяване на агенция “Алфа Рисърч” в новото 52 Народно събрание влизат пет партии, а БСП изпада под 4-процентната бариера.

Ето и резултатите:

  • "Прогресивна България" – 43,5%
  • ГЕРБ-СДС – 13,5%
  • ПП-ДБ – 12,1%
  • ДПС – 7,7%
  • "Възраждане" – 4,3%

Под чертата остават:

"БСП - Обединена левица" – 3,4%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,1%
"Величие" – 2,9%
"Сияние" – 2,9%
МЕЧ – 2,8%
"Синя България" – 0,7%
"Има такъв народ" – 0,6%

Според данните към 50% паралелно преброяване на "Алфа Рисърч" мандатите се разпределят:

"Прогресивна България" – 129
ГЕРБ-СДС – 40
ПП-ДБ – 36
ДПС – 23
"Възраждане" – 12

По данни на “Алфа Рисърч” избирателната активност към 20 часа е била 48,1%.

