Румен Радев на прага на пълно мнозинство: Победихме апатията

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев говори след голямата победа на предстрочните избори.

Победихме апатията, недоверието е голямо. Това е победа на надеждата над страха и победа над морала.

Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев в изявление след първите предизборни резултати. Той благодари на гласувалите за новата формация, както и на гласувалите в чужбина. Благодарности Радев отправи и към екипа си и органите на МВР за добрата работа и които положиха огромни усилия срещу срамното за България явление купения вот".

"Това е само първата стъпка към възстановяването на това доверие и на обществения договор", посочи Румен Радев.

"Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Това е победа и на морала. Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите", заяви Радев

България ще положи усилия да продължи европейския си път, но силна България в силна Европа има нужда от прагматизъм и критично мислене, заяви лидерът на "Прогресивна България" в отговор на въпрос на журналист от Associated Press.

Той акцентира върху необходимостта от нова стратегия за сигурност и икономическо развитие на ЕС. "Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност и да спре деиндустриализацията. Без енергийни ресурси не можем да говорим за икономическа сила", заяви Радев.

"Европа е станала жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер в свят без правила", добави той.

"Стъпките ни са много ясно описани в нашата програма. Имаме концепция за разграждането на този олигархичен модел", коментира още политикът.

Той обеща да провери сигналите от МВР, че са били купувани гласове в подкрепа на неговата партия.

На въпрос за бъдещи действия и съдебна реформа Радев беше категоричен, че програмата му предвижда конкретни стъпки "Имаме цялостна концепция, много подробно разписана, за разграждане на олигархичния модел. Ще следваме този път+, каза той.

Радев отказа да коментира конкретни имена за ключови постове преди окончателните резултати: "Когато излязат окончателните резултати, тогава ще говорим конкретно. Всичко друго в момента е хипотеза."