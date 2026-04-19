"Галъп" при 62% паралелно преброяване: Радев има 115 мандата в НС

Според "Галъп" "Прогресивна България" на Румен Радев ще има 115 мандата в бъдещото Народно събрание. Това са резлутатите при 62% протоколи при паралелното преброяване.

ГЕРБ-СДС получава 45 мандата, ПП-ДБ - 40 мандата.

ДПС би имала 25 мандата, "Възраждане" - 15 мандата.

БСП няма да вкара народен представител в 52-ото Народно събрание.

Други две социалистически агенции, "Алфа Рисърч" и "Мяра" същевременно дават пълен мандат за Радев.