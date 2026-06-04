Задържаха 36-годишна чужденка заради 26 грама марихуана

Полицията в Банско задържа 36-годишна чужда гражданка след открити в жилище в курортния град близо 26 грама марихуана, съобщиха от МВР в Благоевград.

След извършена проверка в обедните часове в сряда, 3 юни, в жилище в Банско, обитавано от 36-годишната жена, от полицейски служители са открити два полиетиленови плика, съдържащи марихуана.

Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа и е уведомена компетентната прокуратура. Работата по случая продължава, допълниха от ОДМВР в Благоевград.

През април в курортния град беше задържан 36-годишен мъж от Варна, а в съобщението от ОДМВР пишеше, че задържаният е съхранявал около девет грама марихуана и около 2,6 грама опиати под формата на хапчета в заведение в Банско, където работи.

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През почивните дни на територията на област Благоевград беше проведена специализирана полицейска операция за противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, както и на съхранението и разпространението на наркотични вещества. От полицията съобщиха, че са открити и иззети около 183 грама амфетамин и около седем грама кокаин. Вследствие на акцията бяха задържани трима мъже, припомня БТА.