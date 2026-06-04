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Връща ли се кризата с боклука за три столични района?

За 2 дни кварталите ще потънат в боклук, ако се спре сметосъбирането

04.06.2026 | 15:00 ч. 5

От 1 юли кризата с боклука в София ще се появи в три района - "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина".

"Столичната община ще успее да се справи с проблема. От началото, когато изтекоха договорите в зона 3, ние сме единствените, които сами организират сметосъбирането. Организацията, техниката и работниците са на районната администрация. Столичната община финансираше дейностите, но работата извършвахме ние. Организирали сме дейността така, че да се справяме", заяви кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев в "България сутрин".

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Столичната община е изправена пред сериозен проблем -

ще трябва да се заеме с проблема със собствен капацитет, уточни той.

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"Седем месеца е времето, в което дадохме аванс на София да реши проблема. Беше трудно. Изведнъж техниката за сметоизвозване изчезна от България. На 1 юли няма да можем да чистим повече и прекратяваме дейността. Следва Столичната община да поеме тази функция", допълни той за Bulgaria ON AIR

По думите му на Георгиев,

ако се заринем с боклук през лятото, с високите температури ни грозят здравословни проблеми.

"Надявам се не стигаме дотам да се заринем с боклук. За 2 дни, ако се спре сметосъбирането и сметоизвозването, кварталите ще потънат в боклук. Жителите на "Изгрев" трябва да знаят, че тяхната администрация е направила всичко възможно. Не сме допуснали да се стигне до кризисно положение", посочи гостът. 

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Георгиев е убеден, че може да бъде разрешен проблемът с недостига на места в яслите в София и за всяко дете да има място.

"В предишния ми мандат и в този направихме най-голямата програма за строителство и разширение на ясли. Открити са 5 обекта от предишния ми мандат досега. Справихме се с недостига в яслените групи. Работещият вариант е да има няколко медицински сестри за цялото заведение, не във всяка група да има медицинска сестра. Нека заплащането бъде атрактивно и ще има кой да работи", коментира кметът на район "Изгрев".

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