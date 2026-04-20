Първо победител е българският гражданин, след това Румен Радев

Писателят Димитър Недков коментира, че след тези избори големият победител е българският гласоподавател.

“Събудиха се хората, излязоха и си казаха мнението. Големият губещ е повече от ясен. Губи режимът, а не моделът. Стигна се границата на непоносимостта", коментира Недков в специалното изборно студио на "Денят ON AIR" - "Сцената на изборите".

Поетът Владимир Левчев добави, че все още е рано да се каже кой губи и кой печели от тези резултати.

Според него служебното правителство на Гюров е най-доброто правителство, което сме имали през последните няколко години. “Правителство ще прави Румен Радев. Правителството на Гълъб Донев беше правено пак от него, но нямаше този успех, който има това правителство. Радев добре си изигра играта", подчерта поетът.

България в контекста на световните процеси

Според психиатъра д-р Любомир Канов, световните процеси са с голяма инерционна сила и дребните събития в България едва ли могат да променят курса на променящия се свят.

"Въпросът с появяването на Радев в политическия живот е нещо, което изцяло е свързано с копнежите, надеждите на хората и това обяснява резултата", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

Висока избирателна активност

Журналистът Петьо Блъсков също е на мнение, че на тези избори победителят е българският гражданин.

"50% активност не сме виждали от години. Вторият победител е Радев", категоричен е журналистът.

