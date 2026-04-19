"Мяра": Жените доминират в подкрепата за водещите партии

Според екзитпола на "Мяра" 44% са гласувалите мъже за Румен Радев и "Прогресивна България", той е бил подкрепен от повече жени - 56%.

Идентична е ситуацията и при другия генерал Бойко Борисов. За ГЕРБ са гласували -45% мъже и 55% жени.

42% мъже са подкрепили и ПП-ДБ, а жените тук са 58%.

При ДПС имаме обратната картина, движението е подкрепено от повече мъже - 53%, своя глас за него са дали 47% жени.

При "Възраждане" подкрепата е изравнена по пол - 50% на 50%.

При БСП подкрепата идва от 46% от мъжете и 54% от жените.

Прави впечатление, че драстична разлика в гласуването по пол има при "Сияние", лидерът и новосформираната партия е подкрепена от повече жени - 72%, срещу 28% мъже.

Разпределение по възраст

Най-много млади хора до 30 години са гласували за ПП-ДБ, а най много над 60-годишна възраст са гласували за БСП.

Прогресивна България

18-30 г. - 14%

31-60 г. - 56%

Над 60 г. - 30%

ГЕРБ

18-30 г. - 8%

31-60 г. - 60%

Над 60 г. - 31%

ПП-ДБ

18-30 г. - 25%

31-60 г. - 56%

Над 60 г. - 20%

ДПС

18-30 г. - 18%

31-60 г. - 59%

31-60 г. - 23%

"Възраждане"

18-30 г. - 12%

31-60 г. - 68%

Над 60 г. - 20%

БСП

18-30 г. - 5%

31-60 г. - 31%

31-60 г. - 65%

По - образование

Най-голям процент висшисти са гласували отново за ПП-ДБ, а най-много с основно образование за ДПС.

Прогресивна България

Висше - 48%

Средно - 48%

Основно - 3%

ГЕРБ

Висше - 46%

Средно - 49%

Основно - 5%

ПП-ДБ

Висше - 70%

Средно - 28%

Основно - 2%

ДПС

Висше - 15%

Средно -49%

Основно - 36%

"Възраждане"

Висше - 52%

Средно - 45%

Основно - 3%

БСП

Висше 45%

Средно- 47%

Основно - 9%