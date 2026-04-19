"Мяра": Жените доминират в подкрепата за водещите партии

Според екзитпола на "Мяра" 44% са гласувалите мъже за Румен Радев и "Прогресивна България", той е бил подкрепен от повече жени - 56%.
Идентична е ситуацията и при другия генерал Бойко Борисов. За ГЕРБ са гласували -45% мъже и 55% жени.
42% мъже са подкрепили и ПП-ДБ, а жените тук са 58%.
При ДПС имаме обратната картина, движението е подкрепено от повече мъже - 53%, своя глас за него са дали 47% жени.
При "Възраждане" подкрепата е изравнена по пол - 50% на 50%.
При БСП подкрепата идва от 46% от мъжете и 54% от жените.
Прави впечатление, че драстична разлика в гласуването по пол има при "Сияние", лидерът и новосформираната партия е подкрепена от повече жени - 72%, срещу 28% мъже.
Разпределение по възраст
Най-много млади хора до 30 години са гласували за ПП-ДБ, а най много над 60-годишна възраст са гласували за БСП.
Прогресивна България
18-30 г. - 14%
31-60 г. - 56%
Над 60 г. - 30%
ГЕРБ
18-30 г. - 8%
31-60 г. - 60%
Над 60 г. - 31%
ПП-ДБ
18-30 г. - 25%
31-60 г. - 56%
Над 60 г. - 20%
ДПС
18-30 г. - 18%
31-60 г. - 59%
31-60 г. - 23%
"Възраждане"
18-30 г. - 12%
31-60 г. - 68%
Над 60 г. - 20%
БСП
18-30 г. - 5%
31-60 г. - 31%
31-60 г. - 65%
По - образование
Най-голям процент висшисти са гласували отново за ПП-ДБ, а най-много с основно образование за ДПС.
Прогресивна България
Висше - 48%
Средно - 48%
Основно - 3%
ГЕРБ
Висше - 46%
Средно - 49%
Основно - 5%
ПП-ДБ
Висше - 70%
Средно - 28%
Основно - 2%
ДПС
Висше - 15%
Средно -49%
Основно - 36%
"Възраждане"
Висше - 52%
Средно - 45%
Основно - 3%
БСП
Висше 45%
Средно- 47%
Основно - 9%
