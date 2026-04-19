BGONAIR Live Новини Днес | 180

"Мяра": Жените доминират в подкрепата за водещите партии

Младите избират ПП-ДБ, а по-възрастните – БСП, като образованието също играе ключова роля в избора

19.04.2026 | 23:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Според екзитпола на  "Мяра" 44% са гласувалите мъже за Румен Радев и "Прогресивна България", той е бил подкрепен от повече жени - 56%. 
Идентична е ситуацията и при другия генерал Бойко Борисов. За ГЕРБ са гласували -45% мъже и 55% жени. 

42% мъже са подкрепили и ПП-ДБ, а жените тук са 58%. 

При ДПС имаме обратната картина, движението е подкрепено от повече мъже - 53%, своя глас за него са дали 47% жени.

Свързани статии

При "Възраждане" подкрепата е изравнена по пол - 50% на 50%. 

При БСП подкрепата идва от 46% от мъжете  и 54% от жените. 

Прави впечатление, че драстична разлика в гласуването по пол има при "Сияние", лидерът и новосформираната партия е подкрепена от повече жени - 72%, срещу 28% мъже. 

Разпределение по възраст 

Най-много млади хора до 30 години са гласували за ПП-ДБ, а най много над 60-годишна възраст са гласували за БСП. 

Прогресивна България  
18-30 г.  - 14% 
31-60 г. - 56% 
Над 60 г. - 30% 

ГЕРБ 
18-30 г. - 8%
31-60 г. - 60% 
Над 60 г.   - 31% 

ПП-ДБ 
18-30 г. - 25%
31-60 г.  -  56%
Над 60 г. - 20%

ДПС 
18-30 г. - 18% 
31-60 г.  - 59%
31-60 г.  - 23% 

"Възраждане" 
18-30 г. - 12%
31-60 г.  - 68% 
Над 60 г. - 20% 

БСП
18-30 г. - 5% 
31-60 г. - 31%   
31-60 г.   - 65% 

По - образование 

Най-голям процент висшисти са гласували отново за ПП-ДБ, а най-много с основно образование за ДПС. 

Прогресивна България 
Висше - 48% 
Средно - 48% 
Основно - 3% 

ГЕРБ 
Висше - 46% 
Средно - 49% 
Основно - 5% 

ПП-ДБ 
Висше - 70% 
Средно - 28% 
Основно - 2% 

ДПС 
Висше - 15% 
Средно -49% 
Основно -  36% 

"Възраждане" 
Висше - 52% 
Средно - 45% 
Основно - 3% 

БСП
Висше 45% 
Средно- 47% 
Основно - 9% 

     

