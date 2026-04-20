“Алфа Рисърч”, 98% паралелно преброяване: Радев води с 44,2%, получава 129 мандата

"Възраждане" са на кантар да изпадна

20.04.2026 | 00:09 ч. Обновена: 20.04.2026 | 00:09 ч.
БГНЕС

При 98% преброени гласове на “Алфа Рисърч”  44,2% отиват при партията на Румен Радев “Прогресивна България”, следвана от 13,4% от ГЕРБ-СДС. 

Трета политическа сила са “Продължаваме промяната-Демократична България” с 12,6%, следвани от “ДПС-Ново начало” - 7,9% и “Възраждане” - 4%, с уговорката, че при тях ще е решаващо от вота, който ще дойде от чужбина.

Ето и разпределението на мандатите в 52 Народно събрание:

“Прогресивна България” -129

ГЕРБ-СДС - 39

ПП-ДБ37

ДПС-НН - 23

“Възраждане” - 12

