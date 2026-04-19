BGONAIR Live Новини Днес | 6

Иван Демерджиев, ПБ: Страхът е победен

ПБ има повече гласове от ДПС в Кърджали

19.04.2026 | 23:45 ч. 4
БГНЕС

След изборната победа на “Прогресивна България” и лидера Румен Радев, бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев благодари на МВР за организацията и противодействието им срещу купения вот.

“Искам да благодаря от наше име на представителите на Министерството на вътрешните работи тук. Мисля, че те дадоха доста добър пример как трябва да се противодейства на купения и манипулиран вот. Така че, вероятно, по-ниската избирателна активност я отдаваме на това“, каза бившият министър.

Демерджиев е и кандидат за народен представител от партията на Радев и водач на листата в Кърджали. Той участва и в листата в 24-ти МИР в София.

Свързани статии

“Ще се преборят мандатите. За нас е най-важно, че това, което искахме да постигнем тук, е факт. Страхът е преборен. Аз знам, че гражданите на Кърджали и Кърджалийско очакват нещо друго. Очакват справедливост. И това, което мога да кажа днес, е, че ще получат. Ние няма да приключим работата си тук днес“, заяви Демерджиев.

По думите му в повечето населени места в област Кърджали “Прогресивна България” има повече гласове от ДПС.

Иван Демерджиев Прогресивна България Румен Радев Кърджали Избори 2026
