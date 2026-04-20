5 модни тренда от 90-те, които все още са хит

Модата обича ретроспекциите, затова не е изненада, че 90-те години се завръщат с пълна сила, но с по-модерен, пролетен привкус. Най-добрите тенденции от 90-те са подходящи и днес, защото балансират комфорт, стил и непринудена готина визия. Ето пет, които можете уверено да носите този сезон:

Рокли тип „комбинезон“

Копринената или сатенена рокля тип „комбинезон“ беше минималистична икона на 90-те (спомнете си Кейт Мос).

Тази пролет я носете по два начина: самостоятелно със сандали с каишки за по-топлите дни или на пластове върху бяла памучна тениска и маратонки за небрежна дневна визия. Изберете по-светли нюанси като шампанско, лавандула или градински чай вместо оригиналното черно. „течната“ материя се движи красиво в пролетния бриз и лесно преминава от кафе до напитки на покрива.

Сандали на платформа с дебели подметки

Забравете за обувките на висок ток. 90-те години ни дадоха сандалите на платформа - често с дебела подметка и велкро ленти. Днешните версии са по-елегантни, но запазват това повдигнато, заземено усещане.

Те се съчетават перфектно с къси дънки, рокли или ленени панталони. Пролетните дъждове не са проблем, а платформата добавя височина безпроблемно. Търсете неутрални кожени или металически покрития, за да поддържате визията актуална.

