Мъж загина при пожар в къща в Кнежа

Един човек е загинал при пожар през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.

В страната са потушени общо 92 пожара.

При пожар в къща в Кнежа е загинал мъж на 45 години. Унищожен е етаж от къщата.

Противопожарните екипи са реагирали на 119 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 21 пожара, от които осем – в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 71 пожара.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции. От тях четири са били при катастрофи, а 18 – при оказване на техническа помощ.

Четири лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.