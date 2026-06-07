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Тръмп: Няма да размразим ирански авоари преди мирно споразумение

Американският лидер изрази желание да разговаря с върховния лидер Хаменей и подчерта, че натискът върху Техеран остава

07.06.2026 | 19:15 ч. Обновена: 07.06.2026 | 19:21 ч. 20
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Тръмп заяви, че няма да размразява ирански авоари, преди да бъде постигнато мирно 

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за Ен Би Си Нюз, че няма да размразява ирански авоари или да отменя санкции, преди да бъде постигнато мирно споразумение с Иран, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че би предприел такива действия само след постигане на споразумение. "Да. Ако се държат добре, ако свършат добра работа, ще започнем да говорим. Да", каза американският държавен глава.

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Тръмп заяви още, че не настоява Ливан да е част от сделка с Техеран в краткосрочен план. "Мисля, че те биха искали да видят това, но аз не настоявам", каза Тръмп в интервюто, записано в петък.

САЩ и Израел започнаха военната си операция срещу Иран на 28 февруари. Администрацията на Тръмп се опитва да договори мирно споразумение от седмици.

"Много близо сме до (сключване на) сделка, ако ли не ще ги взривя", каза Тръмп пред "Ен Би Си Нюз".

Американският президент каза още, че би искал да разговаря с иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей, който не се е показвал публично, откакто бе ранен при американски удар в началото на конфликта.

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Тагове:

Тръмп ирански авоари мирно споразумение
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