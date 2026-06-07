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В община Вълчи дол е обявено частично бедствено положение

Втори пороен дъжд валя в село Войводино

07.06.2026 | 22:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След втори пороен дъжд в село Войводино днес, кметът на община Вълчи дол Калоян Цветков обяви частично бедствено положение, съобщиха от Областната администрация във Варна. 

Няма пострадали и бедстващи хора.

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Силният дъжд е валял отново между 15:00 и 17:00 часа. Това е довело до преливане на дерето, което преминава през селото. Наводнени са приземните етажи на четири къщи. 

Частичното бедствено положение е обявено за територията на цялата община Вълчи дол. 

Местният кризисен щаб е предприел действия в помощ на семействата от наводнените домове и на жителите, които имат нужда. На мястото вече действа и екип на Противопожарната служба, допълниха от Областната управа във Варна.

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Тагове:

частично бедствено положение Вълчи дол проливен дъжд
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