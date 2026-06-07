В община Вълчи дол е обявено частично бедствено положение

След втори пороен дъжд в село Войводино днес, кметът на община Вълчи дол Калоян Цветков обяви частично бедствено положение, съобщиха от Областната администрация във Варна.
Няма пострадали и бедстващи хора.
Силният дъжд е валял отново между 15:00 и 17:00 часа. Това е довело до преливане на дерето, което преминава през селото. Наводнени са приземните етажи на четири къщи.
Частичното бедствено положение е обявено за територията на цялата община Вълчи дол.
Местният кризисен щаб е предприел действия в помощ на семействата от наводнените домове и на жителите, които имат нужда. На мястото вече действа и екип на Противопожарната служба, допълниха от Областната управа във Варна.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.