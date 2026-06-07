Цени растат, фирми фалират... Войната тревожи все повече руснаците

Кирил прибира и последните бутилки шампанско в кашон, в кафенето му вече не е останало почти нищо. След шест години в един от най-скъпите квартали на Москва сега той е принуден да затвори заведението си, а повече от десет други в съседство вече също са фалирали, пише АРД в репортаж от руската столица, цитиран от "Дойче Веле".

Кирил разказва, че повечето негови клиенти са били млади хора – основно от артистичните среди, на които е предлагал храна и напитки на умерени цени, макар това да е ставало все по-трудно заради поскъпването на виното, сирената и другите западни продукти, дължащо се на санкциите срещу Русия. "Повишават се постоянно и всички останали цени, също както и разходите за труд, а сега новият собственик поиска четири пъти по-висок наем", казва Кирил пред германската медия.

Данъците се увеличават, а доходите не нарастват

"2026 е много лоша година за малките фирми“, казва за АРД Наталия Субаревич, експерт по икономическа география. Тя припомня, че в началото на тази година са влезли в сила нови закони: данъкът върху добавената стойност (ДДС) в Русия беше увеличен от 20 на 22 процента, въведени бяха и допълнителни такси за малките фирми. "Това е голям проблем, защото данъците се увеличават, но търсенето е в застой, а доходите на хората не нарастват почти никак", казва Субаревич. Шефът на Кремъл Владимир Путин се нуждае от средства за войната, отбелязва АРД.

Според данни на руския икономически вестник „Комерсант“ тази година ще бъде много тежка най-вече за ресторантьорския бранш – нещо, което Кирил и колегите му в луксозния квартал на Москва вече са усетили. Но не навсякъде в страната хората страдат от лошата икономическа ситуация, казва Субаревич. По думите ѝ руската икономика в момента се разделя на две части: „За хората, които работят в гражданската икономика, нещата вървят зле. А тези, които работят във военната икономика, живеят добре“.

От друга страна, руските региони страдат от значителен бюджетен дефицит. Те плащат високи суми за войници, които са подписали договори. „През 2025 г. цели 70 региона приключиха годината с бюджетен дефицит – на места до 25 процента, което е много", посочва тя.

"Към стабилно бъдеще"?

Тазгодишният Международен икономически форум в Санкт Петербург се провежда под мотото: „Прагматичен диалог: пътят към стабилно бъдеще“. Русия се хвали, че в него участват представители от над 130 държави: „Форумът попада в много важен момент, когато политиката на глобалистите претърпя пълно поражение“, казва Кирил Дмитриев, икономически съветник на Владимир Путин и едновременно с това един от най-важните пропагандисти на Кремъл.

Но засега най-силен удар претърпя именно самият икономически форум. Малко преди неговото начало украински дронове удариха енергийни и военни съоръжения около Санкт Петербург. Многобройни видеоклипове с последиците от тези атаки можеха да се видят в социалните мрежи, докато държавните телевизионни канали почти не показаха тези кадри. Кремъл често се опитва да премълчи пораженията на енергийната инфраструктура в Русия, а вместо това да насочи вниманието към цивилните жертви след успешни украински атаки, пише АРД.

Украинските атаки с дронове дават резултат

Тези атаки обаче се отразяват пряко на държавния бюджет, казва руският икономист Игор Липсиц. Той е един от основателите на Висшето училище по икономика, престижен университет в Москва. В Русия той е обявен за чуждестранен агент и в момента живее в изгнание.

„Колкото повече се ремонтират руските рафинерии, поразени от украински дронове, толкова по-малки са печалбите на руските петролни компании и толкова по-малко пари влизат в бюджета от данъци“, обяснява той. Бюджетът на Русия понася доста сериозни финансови загуби в резултат на украинските атаки.

Усещане за несигурност

Войната явно вече се усеща и от руснаците. "Икономическата несигурност и войната тревожат много хора в Русия", споделя пред АРД Андрей – руски учен и предприемач. „По телевизията казват, че военните действия и специалната операция ще бъдат прекратени всеки момент. А после го отлагат за неопределено време.“

И това не е само усещане на Андрей – социологическите проучвания в Русия потвърждават тази картина. На въпрос кои са най-належащите проблеми в Русия, които тревожат хората, анкетираните поставят на първо място инфлацията. На второ място – продължаващата специална операция, а на трето – корупцията, казва Денис Волков от независимия Институт за проучване на общественото мнение „Левада Център“, който в Русия също е обявен за чуждестранен агент.

Доскорошният собственик на заведение Кирил събира последните неща от помещението преди да го затвори завинаги. Той също изпитва чувство на несигурност и още не е решил какво ще прави след това. Според него хората в Русия хората са склонни към известен фатализъм: „Каквото има да става, ще стане", казва той пред АРД.