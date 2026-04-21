Здравният министър: Ваксините осигуряват защита

Доц. Околийски: Изборът ти има значение

21.04.2026 | 14:53 ч. 14
БГНЕС

По повод Европейската имунизационна седмица ресорният министър доц. Михаил Околийски пусна видео в социалните мрежи, в което обяснява, разяснява ползите от прилагането им.

“Ваксините са едно от най-мощните средства на съвременната медицина за опазване на общественото здраве и осигуряват защита през всички етапи от живота – от раждането, през детството и юношеството, до бременността и напредналата възраст”, казва във видеото доц. Околийски.

Служебният министър на здравеопазването добавя, че ваксината във всяка една минута спасява човешки животи от ваксинопредотвратими заболявания. 

“Този ефект се постига чрез информирания избор на хората да защитят себе си и своите близки чрез имунизация”, казва още Околийски.

Министърът подчертава, че когато държавата и обществото действат в синхрон и подкрепят ваксинационните програми, резултатите са видими и устойчиви. 

“Заедно можем. Информирай се. Защити се. Изборът ти има значение“, отправя послание Околийски.

