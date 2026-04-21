BGONAIR Live Новини Днес | 79

Медведев: Европа не бива да разчита на САЩ в хипотетичен конфликт с Русия

САЩ имат много свои проблеми и не се нуждаят от конфликт с Русия

21.04.2026 | 15:00 ч. 46
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Европейските страни не бива да разчитат на намесата на САЩ в хипотетичен конфликт с Русия, а самият Европейски съюз (ЕС) "няма сили" да го направи. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в "Макс".

"Европейците не бива да разчитат на активна намеса на САЩ в хипотетичен конфликт между отделни страни от ЕС и Русия", отбеляза Медведев. "В края на краищата самите европейски страни все още нямат сили, въпреки че са започнали милитаризиране на икономиките си и обмислят създаването на нов военен блок в рамките на ЕС, като поканят в него умиращия режим на Бандера. Но това все още не се случва."

Той добави още, че Съединените щати не се нуждаят от мащабен конфликт с Русия; те имат много свои вътрешни проблеми, пише руската държавна агенция.

"Вашингтон има множество свои сложни вътрешни проблеми, без дори да броим тези, които настоящият, приказлив обитател на Белия дом успя да изостри за кратко време. И последното нещо, от което се нуждае, е голям конфликт с нашата страна", коментира Медведев.

Тагове:

Медведев Европа Русия война
