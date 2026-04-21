Има задържан за откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Вероятно става дума за сина на убития

21.04.2026 | 15:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив. Предполага се, че това е синът на 54-годишният Иван Родов, чийто останки бяха намерени от клошар на 8 април. 

Полицаите са насочени към версия, при която син е убил и разчленил баща си в жилището, след като бил подаден сигнал от комшии на Родов, че не е забелязван в блока. Около 12 часа днес екипи от Пето районно управление и отдел „Криминална полиция“, сектор „Престъпления против личността“, които разкриха престъплението, проведоха акция в блок 27 в квартала. Сградата беше отцепена, а пред нея бяха разположени патрулни автомобили и мобилна криминалистична лаборатория. Достъпът до входа беше ограничен и външни лица не се допускаха.

Според комшии на убития, цитирани от "Трафик нюз" синът е около 22 - годишен, не се появявал често в апартамента, живял е в Германия. Съседите имали и съмнения, че той е с психически отклонения, но това не било доказано. Най-вероятно 54-годишният мъж е бил убит в дома му. 

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден на телефон 112 от бездомник. Районът беше незабавно отцепен от полицията. Извършени бяха огледи и разпити на живеещи в там, но първоначално самоличността на жертвата и обстоятелствата около смъртта ѝ не бяха ясни.

По данни от разследването чувалът с останките бил захвърлен до кофите предишната вечер, а липсата на следи на място поражда предположения, че тялото е било разчленено другаде и впоследствие - изхвърлено.
В момента синът се разпитва от криминалистите. 

