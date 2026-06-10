3-4 евро за топка сладолед в Гърция, определиха цената като спекула

Цената от 3 евро и нагоре за топка сладолед е прекомерна и представлява спекула, каза в интервю за гръцкото обществено радио ЕРТ (ERTnews 105.8) Янис Гликос, председател на Асоциацията на професионалните сладкари в Гърция.

По думите му разумната цена за една топка сладолед, заедно с фунийката, би била между 2 и 2,50 евро. Той посочи, че както в Атина, така и в повечето региони на страната, цените започват от около 2 евро.

Гликос отбеляза, че е чувал за цени от 3 до 4 евро за топка сладолед, главно в туристическите райони и по гръцките острови, но според него подобни стойности не могат да бъдат оправдани с производствените разходи.

Председателят на сладкарския съюз подчерта, че през тази година не е имало значително увеличение на производствените разходи за сладолед, като основните поскъпвания са били отчетени още през миналата година.

Той уточни, че крайната цена зависи и от вида на използваните суровини, като при някои вкусове, например шамфъстък, разходите са значително по-високи. Според него качественият шамфъстък струва между 40 и 80 евро за килограм, а за производството на един килограм сладолед се използват около 100 грама от продукта.

За традиционните вкусове като ванилия и ягода не са регистрирани съществени увеличения на разходите, поради което високите цени трудно могат да бъдат обяснени, каза още Гликос.

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Той изрази мнение, че цените на някои от индустриално произведените сладоледи в павилионите и магазините също са достигнали прекомерни нива, като посочи, че в някои случаи сладолед на клечка вече се продава за около 4 евро. Председателят на асоциацията на сладкарите допълни също, че за цените на сладоледа могат да играят роля и други фактори като местоположението на търговския обект и размера на наема му.

(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)