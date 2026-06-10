3-4 евро за топка сладолед в Гърция, определиха цената като спекула

Цената от 3 евро и нагоре за топка сладолед е прекомерна и представлява спекула, каза в интервю за гръцкото обществено радио ЕРТ (ERTnews 105.8) Янис Гликос, председател на Асоциацията на професионалните сладкари в Гърция.
По думите му разумната цена за една топка сладолед, заедно с фунийката, би била между 2 и 2,50 евро. Той посочи, че както в Атина, така и в повечето региони на страната, цените започват от около 2 евро.
Гликос отбеляза, че е чувал за цени от 3 до 4 евро за топка сладолед, главно в туристическите райони и по гръцките острови, но според него подобни стойности не могат да бъдат оправдани с производствените разходи.
Председателят на сладкарския съюз подчерта, че през тази година не е имало значително увеличение на производствените разходи за сладолед, като основните поскъпвания са били отчетени още през миналата година.
Той уточни, че крайната цена зависи и от вида на използваните суровини, като при някои вкусове, например шамфъстък, разходите са значително по-високи. Според него качественият шамфъстък струва между 40 и 80 евро за килограм, а за производството на един килограм сладолед се използват около 100 грама от продукта.
За традиционните вкусове като ванилия и ягода не са регистрирани съществени увеличения на разходите, поради което високите цени трудно могат да бъдат обяснени, каза още Гликос.
Той изрази мнение, че цените на някои от индустриално произведените сладоледи в павилионите и магазините също са достигнали прекомерни нива, като посочи, че в някои случаи сладолед на клечка вече се продава за около 4 евро. Председателят на асоциацията на сладкарите допълни също, че за цените на сладоледа могат да играят роля и други фактори като местоположението на търговския обект и размера на наема му.
(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)
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