Конгресът на САЩ одобри $70 млрд. за имиграционната политика на Тръмп

Конгресът на САЩ одобри законопроект за 70 млрд. долара, който ще финансира твърдата имиграционна политика на президента Доналд Тръмп до края на мандата му, съобщава AFP. Решението слага край на продължили месеци остри политически спорове относно депортациите и охраната на границите.

Законопроектът беше приет основно с гласовете на републиканците в Камарата на представителите, след като миналата седмица премина и през Сената. Сега документът очаква подписа на Тръмп и се разглежда като значителна политическа победа за него преди междинните избори през ноември.

Средствата включват около 38 млрд. долара за Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ, 26 млрд. долара за Граничния патрул и още 5 млрд. долара за непредвидени разходи.

Демократите се противопоставиха на закона, обвинявайки републиканците, че предоставят на администрацията “празен чек“ за агресивни мерки по прилагане на имиграционното законодателство без допълнителен контрол и ограничения.

Спорът започна след акция на федералните власти в Минеаполис през януари, при която загинаха двама цивилни. Демократите настояваха всяко ново финансиране да бъде обвързано с ограничения върху операции в чувствителни обекти, използването на маски от служители и влизането в частни имоти без съдебна заповед. Републиканците отхвърлиха тези искания и използваха процедурата за бюджетно съгласуване, която позволява приемане на законопроекта в Сената с обикновено мнозинство.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че с гласуването републиканците са сложили край на поредната бюджетна блокада, а демократите вече няма да могат да намаляват финансирането на граничните и имиграционните служби през следващите два мандата на Конгреса.

Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис отвърна, че средствата на данъкоплатците трябва да бъдат използвани за намаляване на разходите за американските граждани, а не за предоставяне на още милиарди долари на Службата за имиграционен и митнически контрол.

Законът идва в момент, когато администрацията е под натиск от привърженици на по-строга имиграционна политика да ускори депортациите, след като не успя да изпълни обещаната цел за извеждане на един милион души годишно.

По време на обсъжданията отпаднаха няколко спорни предложения, сред които финансиране за планираната бална зала в Белия дом и фонд на Министерството на правосъдието на стойност близо 1,8 млрд. долара за компенсации на лица, които твърдят, че са били политически преследвани. / БГНЕС