Разглеждат дисциплинарното производство срещу Сарафов следващата седмица

Стефан Петров от Прокурорската колегия съобщи пред "Нова телевизия", че Борислав Сарафов се връща в Национална Следствена Служба като неин директор и заместник-главен прокурор по разследването. Така прокуратурата остава с един заместник - Магдалена Лазарова, която след шест месеца би могла да бъде избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, ако няма титуляр и тя даде съгласие.

Петров посочва, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той е заявил готовност да подаде оставка. По думите му това е станало формално в сряда. Очаква се дисциплинарното производство срещу него да бъде разгледано през следващата седмица.

Според Петров Висшият съдебен съвет (ВСС) традиционно е подложен на политически натиск, което влияе върху ключови кадрови решения в съдебната система.

В същото време са изготвени и правила за отстраняването на члена на ВСС Йордан Стоев, като те са аналогични на вече прилаганите процедури по казуса с Иван Гешев. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор.

Дисциплинарното производство срещу Сарафов е по предложение на служебния правосъден министър Андрей. То постъпи в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет още миналата седмица.

Събраните нарушения от Андрей Янкулов са общо в пет групи. Сред тях са случая "Петрохан", оценки на Сарафов за Върховния касационен съд, оповестената от държавното обвинение комуникация между тях и европейската прокуратура по случая с Теодора Георгиева и събрани данни за корупция и др.

Адвокатът Людмил Рангелов заяви миналата седмица пред bTV .че едва ли предложението за дисциплинарно производство ще се венчае с успех.

"Инициирайки дисциплинарно производство срещу Сарафов би могло да доведе в най-добрия случай до образуване на такова, но като резултат, няма да се получи. Там има и опция прокурорската колегия да върне искането или да даде указания на г-н Янкулов да конкретизира, да допълни да приложи някакви приложения към това искане. Това, което излага като показания не би могло да доведе до търсения резултат. Трябва изискванията да бъдат доста по-конкретни", заяви адв. Людмил Рангелов.