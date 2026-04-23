Вярващи се поклониха пред мощите на Свети Лазар Български СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 16 / 16

Хиляди вярващи посетиха митрополитския храм “Света Неделя“, за де се преклонят пред Свети новомъченик Лазар Български.

Частица от мощите на светеца пристигна в София от манастир “Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, на гръцкия остров Андрос и ще остане у нас за поклонение в продължение на два дни.

Мощите бяха посрещнати от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, който след това възглави и света Литургия.

Патриархът заяви, че Българска православна църква ще направи опит да получи частица от мощите на Свети новомъченик Лазар Български, която да бъде пренесена и съхранявана постоянно в България.

По думите му светецът е “велик мъченик“ и духовен предшественик на българския народ. Той е родом от габровското село Дебели дял, като според патриарха и до днес съществуват негови потомци – знак за жива връзка и приемственост през поколенията.

“Вижте тази връзка – този човек, който е останал непоколебим във вярата си, макар и да е бил неизвестен за света. Един обикновен човек от село, отишъл да работи в Анадола, край град Бергама. Колко много са били неговите съвременници, а за колцина от тях си спомняме днес?“, каза патриарх Даниил.

Частицата от мощите е в София с благословение на патриарха и със съдействието на фондацията “Православно наследство“ от Женева. / БГНЕС