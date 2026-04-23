България е в списъка с "добрите" държави на Тръмп, "тихомълком" помогнала за войната в Иран

България е в сипсъка с "добрите" държави на САЩ, след като "тихо" е помогнала на Америка за логистиката на войната в Близкия изток. Това заключение прави POLITICO в анализ на помощта, която европейските държави са оказали на Доналд Тръмп.

Според статията, Белият дом е разработил нещо подобно на списък с "палави и добри" страни от НАТО. А сега администрацията на Тръмп търси начини да накаже съюзниците, отказали да подкрепят войната с Иран. Според трима европейски дипломати и служител от Министерството на отбраната на САЩ, запознат с плана, говорили пред изданието, екипът на американският президент преглежда приноса на членовете към алианса и ги разпределя по нива.

Тръмп ще изпълни заплахите си?

Това е последният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу съюзници, които не се придържат към желанията му. И това е още една точка на натиск върху все по-разклатения алианс, който е засегнат от атаките на Тръмп - от стремежа му да анексира Гренландия до предупреждението му за пълно оттегляне от пакта.

Министърът на отбраната Пит Хегсет представи общата идея през декември.

"Моделни съюзници, които се активизират, като Израел, Южна Корея, Полша, все по-често Германия, балтийските страни и други, ще получат нашата специална благосклонност", каза той. "Съюзниците, които все още не успяват да изпълнят своята част за колективна отбрана, ще се изправят пред последствия."

Един от дипломатите твърди, че списъкът изглежда отразява тази концепция.

"Белият дом има палави и приятни документи, така че предполагам, че мисленето е подобно", казва той.

Администрацията пази в тайна всякакви подробности, докато планира варианти, според информаторите. А длъжностните лица не са предоставили много яснота относно това какви биха могли да бъдат услугите или последствията.

"Те изглежда нямат много конкретни идеи когато става въпрос за наказване на лоши съюзници", отбелязва друг европейски служител, на когото, както и на други, беше предоставена анонимност, за да обсъжда чувствителни дипломатически въпроси."„Преместването на войски е една от опциите, но това наказва главно САЩ, нали?"

Белият дом ясно изрази разочарованието си от съюзниците.

"Докато Съединените щати винаги са били до нашите така наречени съюзници, страните, които защитаваме с хиляди войници, не са били до нас по време на операция "Епична ярост", каза говорителят на Белия дом Анна Кели, визирайки името на Пентагона за операцията. "Президентът Тръмп ясно изрази мислите си за тази несправедлива динамика и както каза, Съединените щати ще запомнят."

НАТО не отговори на искане за коментар.

Малко други алтернативи съществуват за преместването на американски войски от Европа, така че всеки потенциален план вероятно би включвал преместването им от една държава в друга. Дори тогава, преместването може да се окаже скъпо и отнемащо време.

Кои са "палавите" и "добрите" държави?

Не е ясно кои държави попадат в коя категория или дали Рюте знае за усилията. Но румънците и поляците биха могли да се окажат едни от най-големите бенефициенти, тъй като и двете страни остават в благоволението на президента и биха приветствали повече американски войски. Полското правителство, което е един от най-големите инвеститори в отбрана в НАТО, вече плаща почти всички разходи за приемане на 10 000 американски войници, разположени там. А наскоро разширената румънска военновъздушна база "Михаил Когълничану", която страната позволи на САЩ да използват за въздушната война в Иран, има място за повече американски войски.

Хегсет първоначално използва реториката на примерния съюзник, за да се обърне към партньорите от НАТО, които са увеличили разходите за отбрана в съответствие с целите на алианса от 5%, отстоявани от Тръмп. Длъжностни лица също го споменаха в Националната стратегия за отбрана, публикувана през януари.

Министерството на отбраната "ще даде приоритет на сътрудничеството и ангажиментите с образцови съюзници, които правят своята част за нашата колективна отбрана", се казва в изявление на Пентагона.

"По този начин ние ще дадем възможност на тези съюзници, докато те се засилват в защитата на нашите общи интереси, като същевременно ще засилим стимулите за други съюзници да направят своята част."

Концепцията би могла да даде на САЩ възможности да изтеглят разполагането на войски, съвместните учения или военните продажби от възприемани като "лоши" съюзници и да ги предоставят на "добри", според двама от европейските служители, запознати с плана. Хегсет също е използвал термина "образцов съюзник" на срещи с членове на НАТО, според третия дипломат.

И това би предложило на Тръмп повече инструменти за разграничаване между членовете, които подкрепят усилията на САЩ в Иран - като например прекратяване на блокадата на Ормузкия проток от страна на Техеран и разрешаване на използването на бази - от тези, които не го правят.

Докато Испания и съюзници като Обединеното кралство и Франция или отхвърлиха, или спряха исканията на САЩ за помощ, Румъния и няколко по-малки държави позволиха на САЩ да използват техните въздушни бази.

България също тихомълком подкрепяше американската логистика в Близкия изток

Испания вече имаше проблеми с администрацията на Тръмп, защото отхвърли целта на НАТО за 5% разходи за отбрана на срещата на върха на алианса в Хага миналата година. Длъжностни лица обаче похвалиха балтийски държави като Литва, Латвия, Естония и Полша за това, че постоянно се класират начело на блока по военни разходи.

"Президентът Тръмп правилно заяви ясно, че очаква съюзниците и партньорите да се включат и да помогнат за осигуряването на този жизненоважен воден път в Близкия изток", каза ръководителят на политиката в Пентагона Елбридж Колби пред съюзниците от НАТО този месец по време на виртуална среща на министрите на отбраната, на която Хегсет отказа да присъства.

Но има малък прецедент за предприемане на подобни стъпки за наказване на съюзниците и подобни идеи вече се сблъскват с отпор на Капитолийския хълм.

"Не е полезно, когато американските лидери говорят за нашите съюзи с подигравка", каза сенатор Роджър Уикър (републиканец от Мисури) във вторник преди изслушване за американските сили в Индо-Тихоокеанския регион. "Трябва да сме наясно с многобройните политически, стратегически и морални ползи, които страната получава от своите съюзи."

И някои бивши служители се съмняват, че администрацията на Тръмп има капацитета да се справи с поредната екзистенциална криза за алианса.

"Тръмп и екипът му са заети да се опитват да се измъкнат от самопричиненото си блато", казва Джоел Линайнмяки, бивш финландски служител, който е работил по присъединяването на страната към НАТО през 2023 г. "Вероятно администрацията няма капацитета да отвори друг враждебен фронт с Европа, докато войната продължава."