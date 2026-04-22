В кадър: Махат скелето около паметника на Съветската армия

От областната администрация на София съобщиха, че започва демонтаж на строителното скеле, разположено в "Княжеската градина". Районът около бившия паметник на съветската армия ще бъде обезопасен, предаде БНР.

Действията се налагат заради изтичане на договора със собственика на техническото съоръжение. От администрацията обясняват, че няма нови основания да продължат месечните разходи от 12 210 евро с ДДС.

Демонтажът

В края на 2023 година започна процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в София. Решението на тогавашния областен управител Вяра Тодева предизвика разнопосочни реакции както край самия монумент, така и в парламента и сред представителите на политическите сили в Столичния общински съвет.

След като бяха нарязани, фигурите бахо откарани в депо в софийското село Лозен.

Там са и до днес.