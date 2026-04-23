Разчистването на мини от Ормузкия проток може да отнеме шест месеца

Според съобщенията американски представители са заявили, че разчистването на мини в Ормузкия проток може да отнеме поне шест месеца, тъй като Иран предупреди, че е "невъзможно“ да се отвори отново жизненоважният воден път.

Тесният проток, през който преминава една пета от световните доставки на петрол, се превърна в основна пречка в усилията на САЩ да постигнат сделка с Иран.

Президентът Тръмп постави условия за прекратяване на войната, които включват прекратяване на ядрената програма на Иран, предаване на високообогатения си уран и отваряне на пролива.

Тръмп заплаши с по-широки военни действия, ако Иран не се съгласи с исканията му. Във вторник обаче той обяви, че ще удължи прекратяването на огъня за неопределено време.

Иран спря мирните преговори, докато Тръмп не прекрати морската блокада, която той наложи, за да навреди на петролната икономика на страната.

Мохамад Багер Галибаф, председателят на иранския парламент и водещ преговарящ, заяви, че отварянето на пролива би било "невъзможно“ в момента.

Фрапантни нарушения на споразумението

Галибаф заяви, че САЩ и Израел извършват "фрапантни“ нарушения на споразумението за прекратяване на огъня, включително морска блокада, "вземане за заложници на световната икономика“ и "ционистко подстрекаване към война“.

Иранският председател на парламента добаву, че САЩ и Израел "не са постигнали целите си чрез военна агресия, нито ще го направят чрез тормоз“.

Но американски служители вече предупредиха за друга неочаквана пречка пред отварянето на пролива.

Висш служител на Министерството на отбраната заяви във вторник пред членовете на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, че може да отнеме шест месеца, за да се разчисти водният път от мини, разположени от иранските военни, според Washington Post.

Всякакви усилия за премахване на мините няма да започнат, докато войната не приключи, предупреди служителят.

Иранският флот започна да поставя мини в Ормузкия проток през март, докато американско-израелските сили продължиха съвместните си атаки срещу страната.

След това Пентагонът подчерта усилията за атака срещу иранските кораби, които са поставяли мините.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че американските сили унищожават корабите с "безмилостна прецизност“, като заяви, че САЩ "няма да позволят на терористите да държат Ормузкия проток за заложници“.

Но сега иранските сили, според съобщенията, имат проблеми с намирането на всички мини, които са разположени във водния път.

САЩ може също да имат проблеми с намирането на мините, някои от които са били поставени дистанционно с помощта на GPS технология - което затруднява американските сили да откриват мините, когато са разположени, съобщи висш служител по отбраната пред законодателите на изслушването във вторник.

Смята се, че други са били поставени от иранските сили, използващи малки лодки.

Общо служители, които са говорили с Washington Post, са казали, че им е било казано, че Иран може да е поставил 20 или повече мини в и около Ормузкия проток.

Оценката дойде, след като президентът Тръмп публикува в социалните медии в петък, че "Иран, с помощта на САЩ, е премахнал или премахва всички морски мини“.

Сега остава неясно какви опции могат да използват САЩ, за да разчистят водния път от мините, тъй като служителите обмислят дали да използват хеликоптери, дронове или водолази за обезвреждане на взривни вещества.

Тъй като застоят между САЩ и Иран продължава, иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви в сряда, че е спрял два кораба, опитващи се да прекосят пролива, и ги е довел до брега, според The ​​Guardian.

Иранската полуофициална информационна агенция Тасним съобщи, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обвини двата кораба - MSC Francesca под флага на Панама и Epaminondas под флага на Либерия - в "опит за тайно излизане от Ормузкия проток“.