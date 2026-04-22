Проф. Пламен Киров за Сарафов: Оставката рано или късно щеше да се случи

Конституционалистът проф. Пламен Киров коментира темата на деня - оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Проф. Киров добави, че оставката не го е изненадала, защото “нещата бяха стигнали до точка, която да се определи като на кипене и това ненормално състояние не можеше да продължава до безкрайно,.

В интервю за БНР експертът по конституционно право добави, че се е чакало да минат изборите, а да се подаде оставка.

“Политическото говорене се ожесточи от двете страни и правните аргументи не се чуваха толкова, а бяха за политическото говорене, а не чисто правни", обясни проф. Киров.

Изказването на Иван Демерджиев, че днес е крайният срок Сарафов да подаде оставка, проф. Киров също определи като политическо.

Според него опитите на служебния правосъден министър да води тази война е втвърдило позицията на Сарафов.

Какво следва?

"Рано или късно щеше да се случи. Въпросът е какво предстои оттук нататък?", пита проф. Киров.

Конституционалистът обясни кой може да отменени актове, подписвани от Сарафов.

"Всеки акт може бъде оспорен пред съд и органът, който може да каже, че не следват правни последици, е само съдебен орган. Това политици, изпълнителна власт, президент на републиката не могат да кажат, така че всичко е в ръцете на българския независим съд. Чувахме, че главният прокурор е правна нула и узурпирал властта. Ако неговото деяние е съставомерно и е извършил престъпление, има си ред да бъде повдигнат обвинителен акт за престъпление. Съдът ще се произнесе. Конституционният съд няма нищо общо с казуса Сарафов и неговия мандат. Искането беше за противоконституционен текст”, обясни проф. Киров.

"Не бих казал, че има задкулисие в съд система, защото актовете на съда и прокурорите са публични. Струва ми се, ако има задкулисие трябва да има служби, които да го изнесат. И за да се осветли всичко, 52 НС трябва да изпълни своите пълномощия и да бъдат избрани 11 члена, парламентарна квота, за нов състав на ВСС. И освен това, нещо което се забравя, имаме един инспекторат на съдебната власт и е тяхна работа за задкулисието. А той е с два изтекли мандата и кара трети”, завърши конституционалистът.