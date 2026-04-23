Руските милиардери са увеличили богатството си с 11% въпреки войната и санкциите

Общо са притежавали 696,5 милиарда долара през последната година

23.04.2026 | 11:38 ч. 0
Алексей Мордашов. Снимка: архив, БГНЕС

Руските милиардери са увеличили богатството си с 11 на сто до рекордните 696,5 милиарда долара през последната година въпреки войната в Украйна и най-строгите западни санкции, налагани някога на голяма икономика, съобщи „Форбс-Русия“, цитирано от Ройтерс.

Най-богатите хора в Русия са свързани с огромните запаси от природни ресурси, които Москва изнася на световните пазари от десетилетия и състоянието им се е увеличило, тъй като прекъсванията в търговските потоци са повишили цените на стоките. „Форбс“ обаче отбелязва, че няма нови имена в челните места на класацията.

Изданието класира Алексей Мордашов, генерален директор на инвестиционната фирма „Севергруп“, като най-богатия милиардер в Русия с 37 милиарда долара, което е с 8,4 милиарда долара повече от състоянието му, отчетено в миналогодишната класация.

Владимир Потанин, ръководител на „Интеррос“ и водещата компания за никел „Норникел“ със състояние от 29,7 милиарда долара, е класиран от „Форбс“ като втория най-богат човек  в Русия.

Бившият шеф на „Лукойл“ Вагит Алекперов е позициониран на трето място с богатство от 29,5 милиарда долара, а Леонид Михелсон, главен изпълнителен директор на газовата компания „Новатек“ и семейството му са класирани на четвърто място с богатство от 28,3 милиарда долара, според данните на „Форбс“.

Руските милиардери, много от които са натрупали огромни състояния в хаоса, последвал разпадането на Съветския съюз и бяха смятани за  едни от най-богатите хора на планетата, отстъпват понастоящем на лидерите на големите американски технологични компании.

Илон Мъск е начело в световната класация на богаташите на „Форбс“ със състояние  от 839 милиарда долара. Съоснователят на Гугъл“ (Google)  Лари Пейдж е класиран на второ място с състояние от 257 милиарда долара.
(БТА)

 

