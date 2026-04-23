Военни експерти: Европа изостава с ядрените оръжия

Възможен ли е военен Шенген в Европейския съюз? Според експертът по международно сигурност Ивайло Иванов той вече на практика съществува.

“Точното му наименование е военна мобилност. Миналата година ЕК описа в детайлност какво трябва да постигне ЕС до 2030 г. В НАТО също е проблем свободното придвижване на военна техника", коментира Иванов.

Военният експерт цитира изследване, което показва, че в момента военна техника би стигнала от Франция до Румъния за между 45 и 60 дни.

"В случай на война това е абсолютно немислимо. Едното е административните процедури да бъдат синхронизирани. В много страни се иска до два месеца предизвестие, че ще минават военна техника и хора. Второто нещо е да имаме пътни артерии, които да имат технически способни да поемат съответното въоръжение. Това ще иска около 100 млрд. евро инвестиция в тези обекти", обясни Иванов пред Bulgaria ON AIR.

Полковник Вилис Цуров от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" каза, че идеята не е нова, но при създаване на такъв Шенген ще се разбира също икономика и производство.

"В новите трансформации след войната на Русия срещу Украйна виждаме разминаване в съвременните изисквания и възможности. Неслучайно американците започнаха да се отделят по някои неща от НАТО, тъй като те са много напред в технологиите", подчерта Цуров.

В предаването “България сутрин” полковникът добави, че американците биха се ангажирали единствено с ядрен чадър. Военният експерт подчерта, че Европа много изостава с ядрените оръжия.

"Не можем да отделим НАТО от европейските въоръжени сили, ако такива се създадат. ЕС планира да има мобилна армия от 100 хил. войници, но това ще се окаже крайно недостатъчно. Американците активно въздействат върху Иран и донякъде предпазват Европа. Въоръжението на НАТО доказва своята недостатъчна активност във войната в Украйна. Няма как НАТО да се разпадне, ще засили своята мобилност. Американците никога няма да напуснат НАТО", заяви полк. Цуров.

Експертът добави, че НАТО все още няма стабилна антидрон система.

Състоянието на Българската армия

"България трябва да продължи да увеличава разходите за отбрана и да достигне тези 3,5% за въоръжение и техника още до 2030 г. Българската армия, нейното въоръжение и техника, е ужасно остаряла и не отговаря на съвременните изисквания. Войната в Украйна промени идеята за това в какво трябва да се инвестира. Дори САЩ искат ноухау от Украйна, за да се справят с новите заплахи", посочи още Иванов.

Според него, ако страните членки не инвестират в своята отбрана, НАТО няма да разполага с нищо.

"Бюджетът за отбрана не само трябва да се увеличи, но и да се менажира правилно. Трябва да се подходи към ефективните технологии - дронове, изкуствен интелект. Иска се преструктуриране на самата отбрана", изтъкна полк. Цуров.

