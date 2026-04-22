Опасност в "Чернобил": Руски ракети "Кинжал" летят на метри от централата

Русия многократно е изстрелвала дронове и ракети по траектории, които преминават близо до изведената от експлоатация атомна електроцентрала в Чернобил по време на атаките си срещу Украйна. Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко заяви пред Reuters, че има риск от голяма ядрена авария, докато страната се готви да отбележи 40-годишнината от бедствието от 1986 г.

Засечени са 35 ракети "Кинжал"

В допълнение към изведената от експлоатация Чернобилска електроцентрала, Украйна има четири други атомни електроцентрали, включително най-голямата в Европа, разположена в Запорожка област на юг, която влезе под руска окупация малко след пълномащабното нахлуване през 2022 г.

Както Чернобилската зона, така и атомната електроцентрала в Хмелницки в Западна Украйна са на пътя на руските хиперзвукови ракети "Кинжал" от началото на нахлуването, отбелязва Кравченко.

Общо 35 ракети "Кинжал" са засечени на различни разстояния в радиус от около 20 километра от съоръжението в Чернобил или атомната електроцентрала в Хмелницки. От тях 18 са преминали в радиус от около 20 километра от двете цели в един и същи полет.

"Подобни изстрелвания не могат да бъдат обяснени с никакви военни съображения. Очевидно е, че полетите над ядрени съоръжения се извършват единствено с цел сплашване и терор", казва той.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че често е съобщавала за военни дейности в близост до атомни електроцентрали и атаки срещу електроцентрали, които са от съществено значение за тяхната безопасност.

"Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси многократно е изразявал дълбоката си загриженост относно рисковете и опасностите от тези военни дейности за ядрената безопасност", заяви институцията. "Генералният директор също многократно е призовавал за максимална сдържаност в близост до ядрени съоръжения, за да се избегне опасността от ядрена авария."

Ракети падат близо до атомна електроцентрала

Ракетата "Кинжал" е хиперзвукова ракета, изстрелвана от въздуха, способна да носи 500-килограмова бойна глава и е популяризирана от руския президент Владимир Путин. Със скорост от приблизително 6500 км/ч тя може да измине 5 километра само за няколко секунди.

В три отделни случая ракети „Кинжал“ са паднали на земята по време на полет и са се приземили на около 10 километра от атомната електроцентрала "Хмелницки", твърди Кравченко. Не е ясно защо ракетите са паднали, но прокурорът заяви, че отломките не показват признаци на прихващане.

Експлозията в Чернобил през 1986 г. разпространи радиация в цяла Европа и накара съветските власти да мобилизират огромни ресурси за справяне с последиците. Последният функциониращ реактор на централата беше спрян през 2000 г.

Русия окупира Чернобилската електроцентрала повече от месец през първите седмици на инвазията, в опит да напредне към Киев, преди да се оттегли. От юли 2024 г., когато Русия засили атаките с дронове срещу Украйна, радари са засекли най-малко 92 руски дрона, летящи в рамките на 5 километра от радиационния щит на Чернобил.

Щитът е инсталиран, за да се предотвратят изтичания на радиация от реактор 4, който експлодира на 26 април 1986 г., причинявайки масивен пожар. Действителният брой на такива прелитания най-вероятно е много по-висок, каза Кравченко, защото радарните следи могат да показват множество дрони, а някои изобщо не се засичат.

"Умишлените полети на дронове с мощни бойни глави над ядрено съоръжение са, меко казано, изключително безотговорни и показват пълна липса на уважение към безопасността на цивилното население не само в Украйна, но и в цяла Европа", допълва той.

Въздействие върху защитния щит и основни рискове

През февруари миналата година обект, идентифициран от Украйна като руски дрон с голям обсег, удари съоръжението в Чернобил, пробивайки радиационния щит. Кремъл отрече руска намеса по това време, твърдейки, че силите му не са били насочени към ядрена инфраструктура и че Украйна е инсценирала атаката като "провокация".

Европейската банка за възстановяване и развитие изчисли, че ремонтите ще струват най-малко 500 милиона евро и че без намеса конструкцията ще започне да страда от "необратима корозия" през следващите четири години.

Разследване на украинските прокурори заключи, че руската атака най-вероятно е била умишлена, казва Кравченко. Оценката се основава на стръмния ъгъл на удар на дрона върху защитния щит.

В последната фаза еднопосочните атакуващи дронове, заредени с експлозиви, се спускат към целта и ускоряват, за да се ударят. Кравченко също така заяви, че руските военни биха могли да използват района на Чернобил като маршрут за атака на дронове, опитвайки се да избегнат райони с гъсти украински системи за противовъздушна отбрана.

Украйна, която разполага с ограничени ресурси за противовъздушна отбрана, за да защитава територия, два пъти по-голяма от Италия, концентрира системите си около градове и критична инфраструктура. Съоръжението в Чернобил, разположено на по-малко от 10 километра от границата с Беларус. и на около 100 километра от Киев, е заобиколен от замърсена забранена зона.