Кандев остава главен секретар на МВР и в правителството на Радев?

Георги Кандев може и да остане на поста главен секретар на МВР. Това твърдят от News.bg, позовавайки се на свои свои източници.

От партията мандатоносител вече са разговаряли по темата и Кандев е получил одобрение за начина си на работа в силовото ведомство.

Заради акциите си срещу купения вот Кандев се радва поне за момента на обществена подкрепа и е с висок рейтинг. Освен това е изключително деен и с подхода си определено се различава от предишни главни секретари, които стояха в сянка за разлика от министъра на вътрешните работи.

Бъдещите управляващи смятали да променят това и да се постави на преден план оперативното ръководство на МВР в лицето на главния секретар.

Той бе похвален от президента Илияна Йотова

Държавният глава заяви, че би подкрепила настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев да продължи работата си. Към момента той заема поста като временно изпълняващ длъжността.

„Аз бих дала шанс на главния секретар на МВР Георги Кандев. Давам му висока оценка, макар да е временно изпълняващ. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си“, обясни Йотова, но подчерта, че това решение ще бъде взето от бъдещия вътрешен министър.