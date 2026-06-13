Защо високите цени ще се задържат дълго, дори ако войната в Иран приключи

Цените вероятно ще останат високи за по-дълго време, дори ако войната в Иран приключи скоро, заяви президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел в интервю за Deutschlandfunk.

"Може дори да не се върнем към надграждането на данните, които имахме преди този конфликт, защото веригите за доставки очевидно са се променили и рисковите премии също може да се увеличат", каза Нагел, член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), визирайки премиите, които може да се изискват за транспортиране на стоки през Ормузкия проток.

ЕЦБ повиши лихвените проценти в четвъртък за първи път от 2023 г. насам, ход, който Нагел определи като необходим поради покачващите се цени в светлината на конфликта. Той отхвърли критиките, че това може да попречи на икономическия растеж, пише Bloomberg.

Централната банка също е готова да повиши лихвите отново през юли,

каза Нагел по-рано тази седмица. Потребителските цени в еврозоната се повишиха с 3,2% през май, докато бизнес активността се свива.

"Почти подозирам, че никога няма да се върнем към ситуацията, която имахме преди този регионален конфликт", каза още Нагел. Светът "може да продължи да бъде оформен от несигурности и промени след този конфликт".

Повишаването на лихвените проценти в краткосрочен план ще направи "рефинансирането" по-скъпо, каза Нагел.

"Но в дългосрочен план правим най-голямата услуга на икономиката, като ясно показваме, че ценовата стабилност е част от уравнението."