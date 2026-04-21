IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 115

Кандев: За погазването на демокрацията - давност няма!

Той се закани, че всеки, търгувал с гласов, ще бъде издирен

21.04.2026 | 20:19 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Както казах в неделя - изборите свършиха, но нашата работа продължава. Това заяви главният секретар на МВР - главен комисар Георги Кандев, във фейсбук страницата си.

"Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона. За погазването на демокрацията - давност няма!", категоричен е той.

Комисарят обещава, че ще продължи да държи обществеността в течение за случаите, по които МВР работи, свързани с изборните престъпления.

"И вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания", пише още главен комисар Кандев.

"В изборния ден получихме сигнал от село Коняво, община Кюстендил. Мъж е предлагал по 30 евро на жители на селото, за да гласуват за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101. Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа", съобщава той.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Георги Кандев съобщи още, че вече има осъдителна присъда за купуване на гласове.

Съдът постанови присъда по случай на изборно престъпление в ОДМВР Плевен. И. Т. е призната за виновна за купуване на гласове за изборите в неделя! Наказанието ѝ е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро. Присъдата е наложена за престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, който санкционира нарушенията на изборния процес.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Георги Кандев МВР главен секретар купуване на гласове
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem