"Възраждане" иска Радев да нало вето за парите за Украйна, внася в НС предложение

Костадинов: Държавата няма пари за здравеопазване, но ще дава на Украйна

23.04.2026 | 17:00 ч. 105
БГНЕС

Костадин Костадинов, председател и лидер на ПП “Възраждане” съобщи, че формацията му ще внесе проект на Решение, с който да се задължи българското правителство да наложи вето над помощта, която Европейската комисия възнамерява да предостави на Украйна, се казва в съобщение на пресцентъра на партията. 

По-рано днес ЕС реши да отпусне нов заем на Украйна в размер на 90 милиарда евро, а също така и нов пакет от санкции за Русия.

"Тази помощ, която възнамеряват да дадат на Украйна, ще излезе от джобовете на всеки един от нас.  В момента българската държава няма достатъчно пари за здравеопазване, образование, за социални помощи, за пенсии, няма достатъчно пари за българската армия, но ще дават пари на Украйна. Това е не само нелогично, но и предателство към българския народ", категоричен е  Костадинов.

От "Възраждане" застават категорично зад позицията си, която продължават да следват последователно, че България не трябва да участва в предоставянето на военна помощ за войната в Украйна, където воюват два братски за нас народа. 

“На летището в София не трябва да има чужди самолети, чието присъствие  представлява опасност за националната ни сигурност”, се казва още в позицията на партията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

ЕС Украйна заем Възраждане правителство вето Народно събрание
