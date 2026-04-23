Парадокс: Тръмп ще подпише мирно споразумение, подобно на ядреното от 2015 година

"Голямата ирония“ на войната на Тръмп с Иран е, че тя вероятно ще завърши с подписването от страна на САЩ мирно споразумение, почти идентично със споразумението на Обама с режима от 2015 г. за обогатяване на уран, заяви репортерът Филип Нието в подкаста Deep Dive на Daily Mail.

В разговор с чуждестранния кореспондент Крис Плезънс, Нието каза, че иранските военни хардлайнери нямат голям интерес да се съгласят на отстъпките, които Вашингтон иска, оставяйки на Тръмп малко добри възможности, тъй като политическата цена на войната нараства преди междинните избори.

Във вторник Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран за четвърти път, след като преди това се закле да не го прави. Въпреки примирието, в сряда сутринта Ислямската република завзе два товарни кораба в Ормузкия проток и унищожи трети.

Нието идентифицира "разделението“ между иранското правителство, което е начело на мирните преговори, и отмъстителния Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC), който всъщност контролира пролива, през който преминава световния петрол.

Трудни преговори



Това прави преговорите с Ислямската република изключително трудни, каза репортерът, което би могло да доведе до "отстъпка“ на Тръмп по същите условия, които Обама се е съгласил с Иран преди повече от десетилетие, за да избегне продължителна патова ситуация.

"Има някои съобщения за ранен проект на американски отстъпки. Това рисува картина на Тръмп, който се съгласява на ядрена сделка с Иран в стил Обама от 2015 г., според която те трябва да спрат да обогатяват уран за около десетилетие", обясни в подкаста Нието.

Това е сделка, ужасно подобна на тази, която Тръмп отмени по време на първия си мандат. Но за да може президентът да приключи тази война и да избегне продължителен конфликт, може би е нещо, което САЩ и Иран ще подпишат", добавя репортерът.

"Това означава, че изминаваме целия този път само за да се върнем там, откъдето започнахме?“, попита водещият Плезънс, на което Нието огроваря: "Това е голямата ирония на всичко, да“.

Ядреното споразумение на Обама е лоша сделка?

Преди да отмени сделката през 2018 г., Тръмп нарече ядреното споразумение на Обама с Иран от 2015 г. "една от най-лошите сделки, правени някога“ и "гарантиран път към иранско ядрено оръжие“.

Съгласно сделката от ерата на Обама, Иран се съгласи да намали запасите си от уран с 97% за период между десет и 15 години.

Нието твърди, че приемането на сделка при условията на Иран в замяна на мир е по-политически приемливо за Тръмп, отколкото рестартирането на войната.

"Вероятно ще има по-малко политически последици за него. Тръмп можеше просто да го изопачи и да каже: "О, ние спечелихме! Взривихме всичките им противовъздушни системи. Той вече заяви преди седмици, че е спечелил войната, така че мисля, че зад кулисите би могъл да отстъпи пред някои ирански искания и просто публично да заяви, че Америка е победила", на мнение е Нието.

Рестартирането на войната и потенциалното по-нататъшно дестабилизиране на Иран, което би могло да ги накара да атакуват цялата енергийна инфраструктура в Близкия изток, би имало много по-големи последици за Тръмп.

"Това не е нещо, което можеш да обясниш в Truth Social или просто като твърдиш, че си спечелил. Той смята, че не е в негов интерес да продължава войната за дълъг период от време.“

На друго място в подкаста Нието твърди, че основните бенефициенти от войната с Иран са Русия и Китай.

Русия се е възползвала от облекчаването на санкциите върху петрола си, припомни репортерът, докато Китай ще бъде възхитен от това, че САЩ се излагат като "ненадежден съюзник“ на държавите от Персийския залив.

"Русия и Китай обичат това. Ако САЩ не са в състояние да спечелят тази война в очите на света, това вреди на контрола на Америка над Близкия изток", каза Нието и добави:

"Ако САЩ вече не могат да гарантират безопасността на своите съюзници от Персийския залив от сила като Иран, тогава тези държави ще попитат: "Защо ви даваме тези пари? Защо ви позволяваме да имате тези бази, ако това ни излага на риск срещу много малко в замяна?“