IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Силен вятър утре, но градусите се покачват

Максималните температури ще са между 16° и 21°

23.04.2026 | 17:15 ч. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

През нощта и утре ще бъде ветровито, с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен, вятър от запад-северозапад. Облачността ще бъде променлива, преди обяд – често намаляваща до предимно слънчево време. Минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните ще са между 16° и 21°. В София минималната температура ще бъде около 6°, максималната – около 17°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

По Черноморието облачността ще бъде променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще бъде променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще бъде слаб до умерен от западната четвърт, температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще са между 5° и 10°, а максималните – между 20° и 25°. Късно през деня в неделя вятърът ще се усили и ще се ориентира от север, с него за кратко ще проникне студен въздух. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

времето прогноза вятър
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem