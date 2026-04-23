Британските туристи ще бъдат лукс това лято

Летният туристически сезон в региона на Варна ще бъде за поредна година труден заради липсата на полети от редица дестинации в Европа. Това става ясно от данните, които представи днес служебният министър на туризма Ирена Георгиева, по време на работна закуска с чуждестранния дипломатически корпус.

Летище Варна ще посрещне летния сезон на 2026 г. без директни чартъри от Великобритания. Редовните полети също са малко и са само на Wizz Air от Лондон Лутън. Това означава, че курортите около Варна не могат да разчитат на британските туристи, който пазар е един от най-големите за българския туризъм.

От туристическия бранш коментират, че се водят разговори с авиокомпании за евентуално възстановяване на връзките през 2027 г., като се обсъждат и стимули за привличане на нови превозвачи. В същото време летището компенсира отпадането на британските линии с разширяване на програмата към други пазари. Очаква се силен ръст на полетите от Централна и Източна Европа, съобщава travelnews.bg.

Положението и от пазар Германия ще е по-лошо в сравнение с 2025 г. Данните на Министерството на туризма показват, че са заявени 984 полета от различни германски летища до Варна. За сравнение през 2025 г. техният брой е бил 1164 полета. Това означава и по-малко германски туристи по Северното Черноморие. Спад има и от Австрия, като са заявени 173 полета, а през миналата година са осъществени 197.

Като цяло данните на Летище Варна показват, че се очаква ръст от 14.5% на полетите през летния сезон на 2026 г. Значителен ръст има от Полша – 637 полета, при 393 през 2025 г. От Чехия се очакват 343, докато миналата година са били 290. От Израел са заявени 192 през лятото, а през 2025 г. техният брой е бил 109, но те може и да не бъдат осъществени в зависимост от ситуацията в Близкия изток. От Белгия ще има 127 полета, а миналата година техният брой е бил 83.

Чартърната програма стартира още в края на април с първи полети от Полша и организирани групи от Австрия, като първите туристи пристигнаха днес. Полетите от Люксембург на Luxair стартират през първата половина на месец май, а през втората половина на мeсeца се очаква начало и на полетите с организирани туристи от Германия и Чехия. Edelweiss Air удължава сезона си с полети до Цюрих от началото на юни до края на септември.

Очаква се силен двуцифрен ръст на полския пазар, подкрепен както от новите маршрути на Wizz Air, така и от увеличената програма на Ryanair, които през юни подновяват полетите от Краков и Катовице (Полша).